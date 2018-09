POL-PDPS: Zweibrücken - Winterreifen aus Keller entwendet

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 23.08.2018 und dem 08.09.2018, 12:00 Uhr, wurde aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken, in Straße In der Arnoldsruhe, ein Satz Winterreifen für einen BMW entwendet. Die Tür und das Schloss des Kellers der 63-jährigen Geschädigten waren augenscheinlich nicht beschädigt. Wie der oder die Täter die Reifen aus dem Keller entwenden konnten, ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

