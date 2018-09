POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - In der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurden in der Bahnhofstraße 50 in Thaleischweiler-Fröschen an zwei nebeneinander geparkten PKW die jeweils vorderen Kennzeichen durch einen unbekannten Täter zusammen mit der Kennzeichenhalterung abgerissen und entwendet. Die Gesamtschadenshöhe wird mit insgesamt 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach, Tel.: 06333 / 9270 entgegen.

