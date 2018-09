POL-PDPS: Streitigkeiten

Merzalben (ots) - Ein amtsbekannter und stark alkoholisierter Beifahrer eines PKW geriet in der Nacht vom Freitag auf den Samstag bei Merzalben mit einem Busfahrer in Streit. Der Mann fühlte sich zunächst durch zu dichtes Auffahren des Busses genötigt, was dazu führte, dass er den Busfahrer, nachdem dieser anhielt, zur Rede stellen wollte. Hierbei hinderte er den Busfahrer daran, aus dem Bus auszusteigen. Stattdessen erklärte er diesem die vorläufige Festnahme und den Entzug des Führerscheins. Nach Erscheinen einer Streife gab der selbst ernannte Ordnungshüter an, dass er vom Busfahrer beleidigt und verletzt worden sei. Die Polizei Waldfischbach hat nun Ermittlungen wegen Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

