POL-PDPS: Unfallverursacher flüchtet

Eppenbrunn (ots) - Am gestrigen Nachmittag gegen 14.40 Uhr kam es auf der L 478 bei Eppenbrunn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,-- Euro entstand. Der geschädigte Motorradfahrer gab an, dass ihm in einer Rechtskurve ein anderer Kradfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam und er deshalb bei einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen und einen kleinen Abhang hinuntergestürzt war. Der Unfallverursacher war anschließend von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Bei dessen Motorrad soll es sich nach Angaben des Geschädigten um eine schwarz-orangene Maschine gehandelt haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter der Tel. Nr. : 06391-9160 zu melden.

