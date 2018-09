POL-PDPS: Betrunkene zanken sich

Dahn (ots) - Am 08.09.2018, gegen 18.30 Uhr kam es zwischen zwei Personen in der Schulstraße in Dahn zu Streitigkeiten. Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden 48 und 45 -jährigen polizeibekannten Männer gemeinsam dem Alkohol übermäßig zugesprochen hatten und auf dem Nachhauseweg in Streit geraten waren. Dabei hielt einer der Männer seinem Saufkumpanen ein Messer vor. In wie fern es hierbei zu strafbaren Handlungen kam, ist nicht bekannt, da der vor Ort angetroffene Mann sich aufgrund seine Trunkenheit nicht mehr artikulieren konnte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Dahn unter der Tel. Nr.: 06391-9160 zu melden.

