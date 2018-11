POL-PDKH: Reifenstecher unterwegs.

Bad Sobernheim (ots) - In der Nacht vom 21. auf 22.11.2018 wurden in Bad Sobernheim eine Vielzahl von Fahrzeugen beschädigt. In allen bislang bekannt gewordenen 17 Fällen wurden ein oder mehrere Reifen von geparkten Autos zerstochen. Die Taten ereigneten sich in der Steinhardter Straße, Ringstraße, Hüttenbergstraße, Alter Weg und Marktplatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

