POL-PDKH: PKW beim Einparken beschädigt

Simmertal (ots) - Am Mittwoch, 20.11.2018 kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Simmertal. Auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes touchierte ein bisher unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Einparken einen anderen roten Opel Vectra. Der Geschädigte Opel-Fahrer bemerkte erst zu Hause einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 250 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter 06752/1560

