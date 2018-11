POL-PDKH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Waldalgesheim (ots) - Am 22.11.2018, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in Waldalgesheim, Ringestraße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus. Im Anschluss wurden alle Stockwerke und Räume des Hauses angegangen und diverser Schmuck entwendet. Bisher keine Hinweise auf die unbekannte Täter. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen unter Telefon 06721/905-0.

