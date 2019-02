Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190218-2: Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen bemerkten am Samstagmittag (16. Februar) gegen 12:00 Uhr den Brand einer Wohnung in der Bonnstraße. Sie informierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort für weiterführende Ermittlungen des Kriminalkommissariates 11 aus Hürth. Die Wohnungen der oberen Geschosse sind weiterhin bewohnbar. (bb)

