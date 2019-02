Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190218-4: Planen von 27 Lkw zerschnitten/ Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Tätergruppe überprüfte so die Ladung der Auflieger. Ein Zeuge bemerkte drei Männer, die daraufhin flüchteten. 27 mal schlitzten die Unbekannten in der Nacht von Freitag (15. Februar) auf Samstag (16. Februar) die Lkw-Planen der Auflieger auf und zerschnitten die Verpackung der Ladung. Alle Lkw parkten auf dem Raststätten-Gelände Bedburger Land in Fahrtrichtung Venlo. Gegen 03:20 Uhr bemerkte ein Fahrer Geräusche an seinem Lkw. Er sah drei Männer, die sich an seiner Ladung zu schaffen machten. Als sie ihn sahen flüchteten die Männer mit einem Auto, vermutlich mit französischem Kennzeichen. Die Plane seines Lkw war aufgeschlitzt und eine Verpackung der Ladung aufgerissen. Die anderen Lkw-Fahrer bemerkten ihre ebenfalls aufgeschlitzten Planen gegen 07:00 Uhr am Morgen. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern und dem Fluchtfahrzeug geben? Wer hat zum Tatzeitpunkt und in den Stunden zuvor verdächtige Personen auf dem Raststätten Gelände bemerkt? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52.0. (bb)

