POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 18.11.2018

Cuxhaven (ots) - Hemmoor: Taucher leblos aus dem Kreidesee geborgen Am Samstag gegen 12.00 Uhr wurde den Rettungsstellen und der Polizei ein Notfall im Zusammenhang mit einem Tauchgang im Kreidesee Hemmoor gemeldet. Vor Ort wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass ein 59-jähriger Mann aus dem Bereich Süddeutschland zusammen mit einer dreiköpfigen Gruppe von Tauchern zu einem Tauchgang gestartet sei. Während des Tauchganges sei der Mann plötzlich abgesunken. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen, an denen auch zwei Rettungstaucher beteiligt waren, führten kurze Zeit später zur Bergung des Tauchers. Durch den anwesenden Notarzt konnte jedoch nur der Tod des Tauchers festgestellt werden. Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Fremdverschulden sei nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auszuschließen, so die Polizei.

Betrunken über die Autobahn Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr beobachteten Beamte des PK Geestland auf der Autobahn einen Kia. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum konnte die 29-jährige Fahrerin aus Schiffdorf überprüft werden. Schnell wurde klar, dass Alkohol im Spiel war. Der Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Nach der durchgeführten Blutprobe wurde auch der Führerschein einbehalten. Den Heimweg musste sie schließlich mit ihrem 30-jährigen Beifahrer aus Bremerhaven zu Fuß antreten.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

