POL-CUX: +++ Wohnungseinbruch in Sellstedt +++

Cuxhaven (ots) - Wohnungseinbruch in Sellstedt

Schiffdorf. In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag, 11.11.2018 und Mittwochnachmittag, 14.11.2018, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Kiefernweg in Sellstedt. Hier durchsuchten sie alle Räume nach geeigneter Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter u.a. Schmuck erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung zum Kiefernweg machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf, 04706-9480, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rainer Brenner

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell