Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfall auf der A 27 mit einer leicht verletzten Person

Geestland. Ein 50-jähriger Hemmoorer fuhr am frühen Mittwochnachmittag (14.11.2018),gegen 14:00 Uhr, mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Debstedt auf die A 27 in Richtung Bremen auf. Um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen wechselte er direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah er einen 70-jährigen Geestländer, der den Überholfahrstreifen mit seinem Pkw befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurde anschließend gegen die Seitenschutzplanke geschleudert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 70-jährige Geestländer verletzte sich leicht an der Hand. Eine weitere Behandlung war allerdings nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

+++

Fahrerlaubnis nicht umgeschrieben / Strafverfahren eingeleitet

Bremerhaven. Ein 33-jähriger Bremerhavener befuhr am Mittwochabend (14.11.2018), gegen 19:00 Uhr, die A 27 in Richtung Cuxhaven. Das Fahrzeug wurde durch Beamte des PK Geestland an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein Mazedonier der seit acht Jahren in Deutschland lebt, konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen. Er hätte diese allerdings spätestens ein halbes Jahr nach Wohnsitznahme in Deutschland umschreiben lassen müssen. Da er dieses unterließ, befuhr er mit seinem Pkw öffentliche Straßen, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++

Ohne Führerschein Unfall verursacht

Bremerhaven. Ein 30-jähriger Bremerhavener befuhr am Mittwoch (14.11.2018), gegen 21:00 Uhr, die A 27 aus Bremen kommend in Richtung Bremerhaven. Vermutlich auf Grund eines Sekundenschlafes kam er etwa in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug schlug in die Mitteschutzplanke ein. Teile der Schutzplanke wurden durch die Wucht des Aufpralls auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Hier kam es glücklicherweise nicht zu weiteren Verkehrsunfällen. Während der Unfallaufnahme gab der Verursacher direkt an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Er habe nie eine erworben. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rainer Brenner

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell