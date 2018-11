POL-CUX: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Cuxhaven (ots) - Land Hadeln. Am Mittwoch kam ein Mini-Fahrer in Wanna gegen 13:30 Uhr beim Durchfahren einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW, den eine 52-Jährige lenkte. Der 56-jährige Mini-Fahrer befuhr die L118 in Wanna aus Richtung Krempel kommend. Die leicht verletzte BMW-Fahrerin wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wanna befreiten sie aus ihrem Pkw. Der Unfallverursacher gilt ebenfalls als leicht verletzt. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und zum Abschleppen beider Pkw ca. 90 Minuten gesperrt werden.

