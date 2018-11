POL-CUX: Angeln aus Lagerraum am See entwendet

Cuxhaven (ots) - Geestland. Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag (13.11.2018) im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 21 Uhr in einen Lagerraum hinter einem Mehrfamilienhaus am See in der Debstedter Straße ein und entwendteten daraus mehrere Angeln und Angelzubehör im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 / 9280) oder bei der Polizeistation Langen (Tel.: 04743 / 928270) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell