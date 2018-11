POL-PDNR: Wissen - Trickdiebstahl

57537 Wissen, Rathausstr. (ots) - Am Di., 13.11.2018, gegen 12:20 Uhr, wurde ein 57-jähriger seh- und gehbehinderter Geschädigter nach dem Verlassen der Sparkasse vor dem Rathaus von 2 südosteuropäisch aussehenden Bettlerinnen angesprochen und um eine Geldspende gebeten. Die Frauen hielten ihm einen Zettel vor und redeten fortwährend auf ihn ein. Der 57-Jährige öffnete sein Portmonee und gab den Frauen 3,-EUR. Das war den Frauen offenbar zu wenig Geld und sie redeten weiter auf ihn ein. In einem Moment der Ablenkung griff eine der Frauen in das Portmonee des 57-Jährigen und entwendete darin befindliche Geldscheine. Ehe der Geschädigte den Diebstahl realisierte liefen die beiden Frauen zum gegenüberliegenden Parkplatz hinter dem dortigen Imbiss und stiegen in einen dort wartenden silbernen Pkw Audi A 4 Kombi ein. Das Fahrzeug wurde direkt beschleunigt. Beim Einfahren von der Straße Auf der Rahm in die Rathausstr. kam es beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem vorfahrtberechtigten Fahrzeug. Der Audi flüchtete weiter in Richtung Koblenzer Str. Bei dem Fahrzeugführer des Audi soll es sich um einen ebenfalls südosteuropäisch aussehenden Mann mit Bart gehandelt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnte abgelesen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls, die konkrete Hinweise zum Aussehen der beiden Frauen oder dem Fahrer des Fluchtfahrzeugs geben können sowie der Fahrzeugführer, welchem die Vorfahrt genommen wurde, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell