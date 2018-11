POL-CUX: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt - "Wollte gerade zum Fundbüro"

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Montagnachmittag (12.11.2018) gegen 16:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verdächtigen, der mit einem Fahrrad davon ging, das unterhalb einer Treppe zum Parkdeck des real-Marktes in Cuxhaven stand. Polizeibeamte trafen kurz darauf einen 33-jährigen Cuxhavener in Bahnhofsnähe mit dem Fahrrad an und stellten es zum Zwecke der Eigentumssicherung sicher. Der 33-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er gab an, dass das Fahrrad schon länger unter der Treppe gestanden habe und er es gerade zum Fundbüro bringen wollte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls gegen ihn ein. Der Eigentümer des schwarz-weißen Trekkingrades wird gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730).

