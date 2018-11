POL-CUX: Fahranfänger unter Drogeneinfluss am Steuer + Drogenfund bei Verkehrskontrolle + Versuchter Einbruch in Büroräume

Cuxhaven (ots) - Fahranfänger unter Drogeneinfluss am Steuer

Geestland. Am Montagabend (12.11.2018) überprüften Polizeibeamte in Neuenwalde gegen 21 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer aus Geestland. Dabei stellten sie bei dem jungen Fahrer Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutprobenentnahme und leiteten entsprechende Verfahren gegen den Heranwachsenden ein.

++++++++

Drogenfund bei Verkehrskontrolle auf der A27 - Polizei ermittelt

Schwanewede. Am Montagabend (12.11.2018) führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland Fahrzeugkontrollen auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Schwanewede (Richtungsfahrbahn Cuxhaven) durch. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten sie einen Opel Corsa, den ein 26-jähriger Bremer führte. Aus dem Pkw strömte den Beamten sogleich ein "verdächtiger" Geruch entgegen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges, bei der auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam, wurde ein kleines Tütchen mit weißem Pulver aufgefunden, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Betäubungsmittel handelt. Dieses wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Fahrzeuginsassen gaben an, dass vermutlich ein weiterer Mitfahrer das Tütchen vergessen habe. Die Ermittlungen dauern an.

++++++++

Versuchter Einbruch in Büroräume

Cuxhaven. Ein oder mehrere noch unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht auf Montag erfolglos, eine Eingangstür aufzubrechen, um in die Büroräume eines Vermietungsbüros am Robert-Dohrmann-Platz zu gelangen. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell