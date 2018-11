POL-CUX: Einbrecher in Hechthausen und Altenwalde

Cuxhaven (ots) - Drei Wohnungseinbrüche in Hechthausen

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (10.11.2018) und Sonntagvormittag (11.11.2018) brachen unbekannte Täter mehrfach in Häuser in Hechthausen ein. Betroffen sind Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wischer Straße. Am Samstagabend, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr, hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Zu etwaigem Stehlgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Des Weiteren konnten die bisher noch unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Dachsweg gelangen, indem sie ein Küchenfenster aufhebelten. Im Haus durchwühlten sie Schubladen nach geeignetem Diebesgut. Was sie hier entwendeten, steht noch nicht abschließend fest. Ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Eindringlinge im Fasanenweg in ein weiteres Wohnhaus. Die Täter durchsuchten auch hier die Räume nach geeignetem Diebesgut. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Hemmoor (Tel.: 04771 / 6070) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Versuchter Wohnungseinbruch in Altenwalde

Am vergangenen Wochenende versuchten eine oder mehrere Personen erfolglos, ein Fenster aufzubrechen, um so in ein Wohnhaus im Geranienweg in Altenwalde zu gelangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 /5730) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (09.11.2018) und Sonntagabend (11.11.2018).

