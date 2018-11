POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden und mit zwei leicht verletzten Personen

Cuxhaven (ots) - Unfall mit hohem Sachschaden und mit zwei leicht verletzten Personen

Land Hadeln. Am 14.11.2018, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Ortschaft Wanna, Landesstraße 118, ein Verkehrsunfall. Aufgrund der Spurenlage geriet ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordleda in einem Kurvenbereich ins Schleudern und kam hierbei mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dort prallte der Pkw des 56-Jährigen mit dem entgegenkommenden Pkw einer 52-jährigen Autofahrerin aus Wanna zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

