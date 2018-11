POL-CUX: Einbrecher stehlen Bares + Transporter touchiert Pkw und fährt weg

Cuxhaven (ots) - Einbrecher stehlen Bares

Beverstedt. Am Donnerstagnachmittag (15.11.2018) brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Fuchsweg in Beverstedt ein. Hierzu brachen sie ein Fenster auf. Sie durchsuchten zahlreiche Räume und entkamen nach bisherigem Ermittlungsstand mit vorgefundenem Bargeld. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Transporter touchiert Pkw und fährt weg

Cuxhaven. Donnerstagmorgen gegen 10:50 Uhr stieß ein weißer Transporter bei einem Wendemanöver mehrfach mit seinem Heck gegen einen roten Pkw der Marke Volvo, der in der Catharinenstraße abgestellt gewesen ist. In dem Volvo saß eine 38-jährige Beifahrerin, die auf die Rückkehr ihres Fahrers wartete. Obwohl die Frau hupte, fuhr der unbekannte Fahrer bzw. die Fahrerin des Transporters nach den Zusammenstößen davon. An der Front des Volvo entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Beim Unfallort handelt es sich baustellenbedingt um das Ende einer Sackgasse.

