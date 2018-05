BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl gesucht

VS-Villingen (ots) - Einen 25-jährigen Deutschen hat eine Streife der Bundespolizei am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Villingen überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Sachbeschädigung vorliegt. Hintergrund ist, dass der 25-Jährige die im Urteil verhängte Geldstrafe in Höhe von 150 Euro bislang nicht bezahlt hat. Zudem suchte ein Gericht in einem weiteren Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung per Aufenthaltsermittlung nach ihm. Der Mann konnte die offene Strafe vor Ort begleichen und so die 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

