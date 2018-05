BPOLI-WEIL: Schweizer Behörden überstellen gesuchten Straftäter an die Bundespolizei

Weil am Rhein (ots) - Einen mehrfach gesuchten 26-jährigen Deutschen haben die Basler Behörden am Montagvormittag am Weiler Autobahngrenzübergang an die Bundespolizei überstellt. Wegen des Verdachts des Betrugs in besonders schwerem Fall fahndeten die Berliner Justizbehörden mit zwei europäischen Untersuchungshaftbefehlen nach dem Mann. Auf dieser Grundlage war der 26-Jährige kurz zuvor in der Schweiz festgenommen worden.

Nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter lieferten ihn Beamte der Bundespolzizei in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Zudem war der Führerschein des Gesuchten wegen eines bestehenden Fahrverbotes zur Einziehung ausgeschrieben und wurde daraufhin sichergestellt.

