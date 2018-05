BPOLI-WEIL: Haftbefehl vollstreckt

Freiburg (ots) - Einen 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der von den Münchener Justizbehörden gesucht wurde, haben Bundespolizisten am Montagabend am Freiburger Hauptbahnhof festgenommen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den bereits wegen Hehlerei verurteilten Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die offen gebliebene Gelstrafe in Höhe von 2700 Euro konnte der 36-Jährige nicht aufbringen und wurde daraufhin zur Verbüßung der 90-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

