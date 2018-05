BPOLI-WEIL: Unerlaubte Einreise mittels Güterzug

Weil am Rhein (ots) - Neun afrikanische Staatsangehörige, die mit einem Güterzug der Rollenden Landstraße aus Italien unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind, hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen (1. Mai 2018) gegen 7 Uhr am Bahnhof Weil am Rhein festgestellt.

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen bemerkten Beamte der Bundespolizei, dass an zwei der transportierten Sattelauflieger die Dachplanen aufgeschnitten wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden sieben Männer im Alter von 20 bis 36 Jahren aus verschiedenen nord- und westafrikanischen Ländern entdeckt, die sich in den Aufliegern versteckt hielten. Eine 27-jährige Frau aus Sierra-Leone hatte sich mit ihrem 3-jährigen Kleinkind auf die lebensgefährliche Reise begeben und befand sich ebenfalls in einem der Auflieger. Alle Personen waren wohlauf und in einem guten gesundheitlichen Zustand.

Ein 22-jähriger Nigerianer ist bereits in Deutschland als Asylbewerber registriert und konnte sich mit einer gültigen Aufenthaltsgestattung ausweisen. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt und aufgefordert, sich bei der für ihn zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Alle weiteren Personen konnten sich nicht ausweisen und trugen den Beamten ein Asylbegehren vor. Sie wurden nach Feststellung ihrer Identität und einer erkennungsdienstlichen Behandlung an die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Karlsruhe weitergeleitet.

In den Tagen zuvor (27., 28. und 29. April 2018) wurden auf Güterzügen aus Richtung Italien weitere neun Personen ohne gültige Dokumente aufgegriffen, die auf diesem Weg unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind. Die acht Männer im Alter von 16 bis 35 Jahren und eine 21-jährige Frau stammten aus Marokko, Nigeria, Guinea, Kamerun und dem Sudan. Sie stellten Schutzersuchen und wurden an die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe weitergeleitet. Die Minderjährigen wurden in die Obhut einer Jugendeinrichtung übergeben.

