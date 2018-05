BPOLI-WEIL: 70 Tage Haft

Freiburg (ots) - Eine 20 Jahre alte Frau aus Bosnien-Herzegowina haben Bundespolizisten in der Nacht zu Mittwoch auf einem Parkplatz an der BAB 5 kurz vor Freiburg verhaftet. Bei der Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass die 20-Jährige mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Bielefeld zur Festnahme ausgeschrieben ist. Hintergrund war, dass die Frau eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro aus einer bereits ergangenen Verurteilung wegen Diebstahls bislang nicht bezahlt hat, weshalb das zuständige Gericht die Vollstreckung der Strafe anordnete. In einem weiteren Strafverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall suchte dieselbe Justizbehörde zudem per Aufenthaltsermittlung nach der 20-Jährigen.

Weil sie den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Verbüßung der 70-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

