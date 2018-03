POL-PPMZ: Einbruch in Apartment im Studentenwohnheim - Hinweise erbeten

Mainz-Münchfeld (ots) - Donnerstag, 01.03.2018, 09:00 Uhr bis 01.03.2018, 17:10 Uhr

Eine 31-jährige Studentin aus Mainz stellte den Einbruch in Ihr Apartment in einem Studentenwohnheim im Münchfeld fest. Entwendet wird ihr Laptop, Stifte und der Papierkorb. Eine Studentin aus dem benachbarten Apartment hatte tagsüber zwei Männer im Flur schlafend angetroffen. Die beiden 40 bis 50 Jahre alten Männer waren stark alkoholisiert. Auf Ansprache reagierten sie kaum, der deutschen Sprachen waren sie kaum mächtig. Einer der beiden hatte blaue Gehhilfen dabei. Ob die beiden Männer Hinweise zur Tat geben können steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

