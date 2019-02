Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190222-3: Raubversuch scheiterte - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Opfer (26) schrie nach einer Schlag- und Trittserie eines Trios laut um Hilfe, worauf es unerkannt flüchtete.

Verletzt trafen Beamte am Freitag (22. Februar) um 00:40 Uhr in der Straße "Zum Komarhof" einen 26-Jährigen an, der Angaben zu einem versuchten Raub machte. Er befand sich in einem Imbiss, als er auf drei junge Männer traf, die ihn nach Betäubungsmitteln und Wechselgeld fragten. Er verließ den Imbiss und ging bis zu einem Stichweg am Ende der Straße, wo ihn das Trio niederschlug und die drei versuchten, seine Jackentaschen zu durchsuchen. Er schrie laut um Hilfe, woraufhin die jugendlichen Männer von ihm abließen und ohne Beute in Richtung Kaulardstraße davonliefen. Der 30-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei der Männer hatten dunkle Haare und Drei-Tage-Bärte. Der dritte Mann hatte dunkelblonde Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl zu wenden. (bm)

