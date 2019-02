Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: B206 - Kontrolle eines Schwertransportes: Weiterfahrt untersagt

Bad Segeberg (ots)

Am 19. Februar 2019 hat das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg auf der Bundesstraße 206 in der Ortsdurchfahrt Bad Segeberg in Richtung Autobahn 21 eine Sattelzugmaschine mit Auflieger kontrolliert. Auf Grund der festgestellten Mängel untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Das Gespann war mit einem Windkraftanlagensegment beladen, welches der Verschrottung zugeführt werden sollte. Die vorgelegte Genehmigung ließ eine Lastfahrt mit einer Breite von 3,50 Metern zu. Die Beamten maßen jedoch eine Breite von 3,60 Metern. Weiterhin fehlten sowohl das amtliche Kennzeichen am Auflieger als auch eine vollständige Sicherheitsausrüstung. Zudem war die Hauptuntersuchung abgelaufen.

Entgegen der Genehmigung fuhr der Fahrer des Begleitfahrzeuges außerhalb der Autobahn hinter dem Transport. Weiter sperrte der 29-Jährige aus dem Kreis Nordfriesland nach hinten beide Fahrstreifen, indem er nicht nur auf der Fahrbahnmitte fuhr, sondern über die Wechselzeichenanlage ein Überholverbot für PKW angezeigte. Auch dafür lag keine Befugnis vor.

Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den Fahrer des Begleitfahrzeuges, den 24-jährigen LKW-Fahrer aus Heide und deren Chef Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Weiterhin sind eine Umladung und eine neue Genehmigung erforderlich.

