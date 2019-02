Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahme nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags ist es in Elmshorn zu einem Einbruch in einen Fahrradladen gekommen. Die Polizei hat eine Person vorläufig festgenommen.

Kurz vor 4 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in das Geschäft in der Straße Langelohe. Die unmittelbar im Anschluss eintreffenden Beamten nahmen nach kurzer Verfolgung einen 36-jährigen Elmshorner fest.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge verschaffte man sich durch grobe Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete drei Elektrofahrräder sowie ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro. Die Beamten machten das Diebesgut im Nahbereich aus und stellten dieses sicher.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern derweil an.

