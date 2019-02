Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Kummerfeld, B 205 / Zwei Verletzte und zwei Pkw mit Totalschaden bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 15.02.19, ist es auf der B 205 bei Groß Kummerfeld zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem sich zwei Personen verletzten. Eine 53-Jährige aus Flensburg befuhr mit einem Skoda Yeti die B 205 aus Neumünster kommen in Richtung BAB 21. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie gegen 15:10 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden 63-Jährigen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde in seinem Skoda Oktavia zusammen. Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 63-Jährige leicht. Beide kamen in ein Krankenhaus in Neumünster. Die Unfallstelle musste bis ungefähr 17:00 Uhr voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

