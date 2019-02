Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Bad Segeberg (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es in den Abendstunden des vergangenen Samstags in Brande-Hörnerkirchen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise.

Nach aktuellen Erkenntnissen versuchten unbekannte Personen kurz vor 18:30 Uhr gewaltsam in das Innere des Hauses im Drosselkamp zu gelangen. Die Bewohnerin bemerkte dies und machte auf sich aufmerksam, so dass die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Gesucht werden zwei schlanke Männer mit einer Körpergröße von ungefähr 1,80 Metern, die sich in einem Alter von etwa 25 Jahren befinden. Hinweise zu den Personen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Sonderkommission Wohnung unter 04101 2020 entgegen.

