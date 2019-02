Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach fünf Einbrüchen in Norderstedt

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 15.02.19, 08:00 Uhr, bis Samstag, den 16.02.19, 12:30 Uhr, brachen in Norderstedt Einbrecher in fünf Wohnungen/Häuser ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus im "Scharpenmoor", ein Reihenhaus im "Heidestieg" und in drei Wohnungen in Mehrfamilienhäuser in der Moorbekstraße und der Ohechaussee. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Bargeld, Schmuck und Parfumflakons. Zweimal blieb es bei einem Versuch. Die Soko Wohnung hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-202280 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen?

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell