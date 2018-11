POL-CUX: Elektrogeräte aus Schuppen entwendet

Cuxhaven (ots) - Hechthausen. In den Nächten zu Mittwoch und Donnerstag drangen noch unbekannte Täter in mehrere Schuppen in Hechthausen ein und entwendeten daraus Motor- und Elektrogeräte. Es ist anzunehmen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Hemmoor unter Tel.: 04771 / 6070 entgegen.

