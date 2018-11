POL-CUX: Bei Einbruch in Fahrradschuppen auf frischer Tat ertappt + 15-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Cuxhaven (ots) - Bei Einbruch in Fahrradschuppen auf frischer Tat ertappt

Wurster Nordseeküste. Mittwochnacht (21.11.2018) gegen 23:30 Uhr bemerkten Anwohner zwei Männer, die versuchten, in einen Fahrradschuppen auf einem Privatgrundstück in der Straße Rottland in Nordholz zu gelangen. Ein 46-jähriger Bewohner sprach die Männer an, die daraufhin flüchteten. Bei der Verfolgung kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 46-Jährige von einem der Täter leicht verletzt wurde. Die Unbekannten flüchteten mit einem Pkw in Richtung Nordholz Ortsmitte. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder an die Polizeistation Nordholz zu wenden (Tel.: 04741 / 181930).

++++++++++++++

15-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Wurster Nordseeküste. Aus bisher unerklärlichen Gründen fuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr frontal gegen einen geparkten Pkw Dacia, der am Straßenrand in der Bahnhofstraße in Nordholz abgestellt gewesen ist. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich mehrere Ersthelferinnen und Ersthelfer um den Jungen, der anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde.

