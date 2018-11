POL-CUX: Einbruch in Autohaus

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag (20.11.2018) eine Eingangstür auf und gelangten so in die Büroräume eines Autohauses im Alten Weg in Altenbruch. Die Täter öffneten gewaltsam einen Tresor. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Montagnacht verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

