POL-CUX: Unfallzeugen gesucht + Zu viel Mist

Unfallzeugen gesucht

Neuenwalde. Bereits am Samstag, den 03. November 2018, ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der A 27 im Bereich der Ausfahrt Neuenwalde in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Verkehrsunfall. Eine Frau befuhr mit ihrem weißen BMW die Ausfahrt, als sie von einem dunklen Pkw noch rechts überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend über die Anschlussstelle Neuenwalde in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743 / 9280 zu melden.

Zu viel Mist

Loxstedt. Am heutigen Dienstagvormittag (20.11.2018) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 10:45 Uhr einen niederländischen Sattelzug auf der A 27, der zumindest optisch zu schwer beladen schien. Der 26-jährige Fahrer, der Putenmist auf seinem Sattelauflieger geladen hatte, folgte den Beamten zunächst bis zur Waage in der Dockstraße in Bremerhaven. Die Waage reichte jedoch nicht aus, da sie "nur" bis bis 50 Tonnen wiegen kann. (In Deutschland gilt ein zulässiges Gesamtgewicht für Lkw von 40 Tonnen.) Schließlich wurde der Sattelzug bei der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft verwogen. Das Gesamtgewicht betrug 51.620 Kilogramm - eine erhebliche Überladung von 29 % bzw. von 11,6 Tonnen! Fahrer und Halter müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Die Weiterfahrt wurde bis zur Umladung von elf Tonnen Mist untersagt.

