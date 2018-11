POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer + Rasenmäher aus Garage entwendet

Cuxhaven (ots) - Alkoholisiert am Steuer

Wurster Nordseeküste. Am Montagabend (19.11.2018) gegen 18:45 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland bei einer Verkehrskontrolle in Dorum fest, dass ein 58-jähriger Daimler Chrysler-Fahrer offenkundig alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein erster Test am Alkomaten ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

+++++++++++++

Rasenmäher aus Garage entwendet

Wurster Nordseeküste. Noch unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Montag, 12.11.2018, bis Montag, 19.11.2018, u.a. einen Rasenmäher und einen Werkzeugkoffer aus einer Garage in der Straße "Hinter dem Heidedeich". Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven oder in Nordholz zu wenden (Tel.: 04721 / 5730 oder 04741 / 181930).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell