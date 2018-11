POL-CUX: Falscher Wasserwerker bestiehlt Senioren

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Am Montagnachmittag (19.11.2018) gab ein bislang unbekannter Mann in der Straße "Im Ahlersheeden" gegenüber einem älteren Hausbewohner an, im Auftrag des Wasserverbandes Bremerhaven Kontrollen wegen einer möglichen bakteriellen Verunreinigung in seinem Haus durchführen zu müssen. Aus diesem Grund gewährte ihm der Senior Einlass in das Wohnhaus. Der ca. 1,70-1,75 Meter große und sehr schlanke Mann brach daraufhin - vermutlich mithilfe von Komplizen, die unbemerkt in das Haus gelangten - mehrere Schränke auf und entwendete vorgefundenen Schmuck und Münzen. Anschließend gab der Mann vor, Unterlagen aus seinem Auto holen zu müssen, und verschwand. Der Täter hatte schwarzes schütteres Haar mit stark ausgeprägten Geheimratsecken und trug eine schwarze Hose und ein orange-gestreiftes Oberteil. Zudem hatte er ein Walkie Talkie bei sich. Zeugen, die zwischen 15 Uhr und 16 Uhr verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf zu melden (Tel.: 04706 / 9480).

Präventionstipps:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollten Sie zum Schutz vor Trickdieben folgende Ratschläge beherzigen.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung? Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe. Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Weitere Informationen zum Schutz vor Trickdieben erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de oder in einem persönlichen Gespräch mit Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Cuxhaven. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter: praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de

