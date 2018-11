POL-CUX: Einbrecher in Altenwalde aktiv + Schmuck aus Ladengeschäft gestohlen

Cuxhaven (ots) - Einbrecher in Altenwalde aktiv

Cuxhaven. Am Freitag (16.11.2018) brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 22 Uhr in den Straßen Kapellenweg, Nee`n Kamp und Süderhörn in insgesamt vier Wohnhäuser ein. In die Häuser gelangten sie durch Aufbrechen von Türen oder Fenstern. In dem Wohnhaus in der Straße Nee'n Kamp durchsuchten die Täter nahezu alle Räume. Das konkrete Stehlgut ist noch nicht bekannt. In der Straße Süderhörn entwendeten die Einbrecher in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr u.a. vorgefundenen Schmuck. Auch bei einer der Taten im Kapellenweg durchsuchten die Täter nahezu alle Räume nach geeignetem Diebesgut. Was sie schließlich entwenden konnten, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Bei der zweiten Tat im Kapellenweg wurden die Täter, welche bereits in das Einfamilienhaus eingedrungen waren, durch die anwesenden Hausbewohner gestört und flohen danach in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern sowie über auffällige Fahrzeuge in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

+++++++++++++++++++

Schmuck aus Ladengeschäft gestohlen

Cuxhaven. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (18.11.2018) brachen ein oder mehrere noch unbekannte Täter die Eingangstür eines Ladengeschäfts in der Nordersteinstraße gewaltsam auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Im Laden wurde eine Vitrine zerstört und daraus Schmuck entwendet. Konkrete Angaben zu weiterem Stehlgut liegen noch nicht vor. Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Nordersteinstraße gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

