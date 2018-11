POL-CUX: Griff in die Handtasche

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am heutigen Donnerstag hat jemand aus einer Handtasche, die eine Frau in ihrem Fahrradkorb am Fahrradstand vor einem Lebensmitteldiscounter im Liebesweg vergessen hatte, Smartphone und Geldbörse gestohlen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben in der Nähe des Fahrradstandes gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) oder in Otterndorf zu wenden (Tel.: 04751 / 909380) zu wenden.

