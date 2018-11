POL-CUX: Einbrecher stehlen Schmuck und Bares

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Am Mittwoch (21.11.2018) brachen noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 19:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Alter Postweg" in Cadenberge ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt in das Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entkamen mit vorgefundenem Schmuck und Bargeld. Die konkrete Schadenhöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern machen können oder die auffällige Fahrzeuge in der näheren Umgebung bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (Tel.: 04771 / 6070) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

