Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lutzhorn - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen Tagen sind in der Straße Hinterm Holz zwei Behältnisse mit flüssigem Inhalt abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte luden die beiden 5 Liter Kanister mit Terpentinersatz und Fleckschutz im Bereich der Zufahrt zur Kreisstraße 18 am Wegesrand ab und entfernten sich anschließend. Verkehrsteilnehmer entdeckten die am Rande der Fahrbahn befindlichen ungesicherten Abfälle am frühen heutigen Morgen und verständigten die Polizei.

Bereits Ende vergangenen Jahres fertigte die Polizeistation Barmstedt zwei derartige Strafanzeigen gegen Unbekannt. Am 30. November 2018 entdeckten die Beamten einen mit Altöl gefüllten 25 Liter Kanister sowie mit Ölflecken versehenes Malerflies und stellten die Abfälle sicher. Am 1. Dezember 2018 lud eine Streifenwagenbesatzung einen nahezu vollständig gefüllten 20 Liter Kanister mit einem Gemisch verschiedenster Substanzen ein und leitete eine ordnungsgemäße Entsorgung in die Wege. In beiden Fällen handelte es sich bei dem Ablageort ebenfalls um die Straße Hinterm Holz.

Eine derartige Ablagerung der wassergefährdenden Stoffe stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04121-40920 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell