POL-SE: Bad Bramstedt - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Bramstedt (ots)

Zur Mittagszeit des heutigen Tages ist es in Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 6-jähriger Junge schwere Verletzungen erlitten hat.

Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger Autofahrer kurz nach 11:30 Uhr die Straße Maienbeeck aus Richtung Schäferberg kommend in Richtung Landweg. Dort überquerte der Schüler unvermittelt die Fahrbahn, so dass der Skoda-Fahrer aus Lübeck eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Sanitäter brachten das Kind aus Bad Bramstedt mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04192 39110 entgegen.

