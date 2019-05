Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autobahnpolizei überwacht Überholverbot für Lkw im morgendlichen Stau auf der A861

Am Montag- und Dienstagmorgen legten Beamte der Autobahnpolizei besonderes Augenmerk auf den morgendlichen Stau auf der A861 bei Rheinfelden. Hier ergeben sich immer wieder Beschwerden, dass Lkw-Fahrer trotz Verbots auf die Autobahn in Richtung Grenzübergang auffahren oder auch am Lkw-Stau vorbeifahren, um sich die Wartezeit zu ersparen. Die entsprechenden Verkehrszeichen wurden am Montag durch 39 und am Dienstag durch 44 Lkw-Fahrer ignoriert. Diese wurden von der Polizei angezeigt. 33 Fahrer mussten die Geldbuße in Höhe von 70 Euro nebst Gebühren sofort bezahlen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

