POL-PDLD: Germersheim- Zwei eingeschlagenen Heckscheiben an Auto

Germersheim (ots)

Am Sonntag gegen 16 und 17 Uhr, wurde in der Lilienstraße sowie an der Hexenbrücke an zwei geparkten Autos, von bisher unbekannten Personen, die Heckscheibe eingeschlagen. Es wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

