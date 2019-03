Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Heckscheibe beschädigt

Kirrweiler (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht zum Sonntag (TZ 09.03.2019, 20 Uhr bis 10.03.2019, 9 Uhr) in der Marktstraße auf bislang unbekannte Art und Weise die Heckscheibe an einem geparkten Opel ein. Hinweise über entsprechende Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550.

