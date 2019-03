Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Baum auf fahrenden Pkw gestürzt

Steinfeld (ots)

Am Sonntag, 10.03.19, gegen 18:55 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin die Landstraße 545 von Steinfeld in Richtung Bienwaldmühle. Ungefähr 500 Meter nach den Tennisplätzen, wurde durch den herrschenden Sturm, ein Baum umgerissen und schlug unmittelbar vor dem Pkw der 26-Jährigen auf der Fahrbahn auf. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Die beiden Insassen wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße zwischen Steinfeld und Bienwaldmühle wurde von der Straßenmeisterei Annweiler wegen des anhaltenden Sturms voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell