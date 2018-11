POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Ingelheim (ots) - Am 24.11.2018 gegen 14.30 Uhr meldet der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Neuen Mitte in Ingelheim, dass er einen Ladendieb festgestellt hätte. Bei der Aufnahme durch die eingesetzten Beamten, konnte festgestellt werden, dass ein 27jähriger Zuwanderer zuvor einen Pyjama mit in die Umkleide genommen hatte und diesen unter seine Straßenkleidung gezogen hatte.

Bei der Überprüfung der Person konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. Zum einen ein Parfüm, welches er zuvor in einer Drogerie entwendet hatte und zum anderen weitere Bekleidungsstücke an denen er die Sicherheitsetiketten entfernt hatte. Diese Kleidungsstücke hatte der 27jährige 2-3 Tage zuvor in dem gleichen Bekleidungsgeschäft entwendet.

Der 27jährige räumte die Taten ein.

