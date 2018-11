POL-PPMZ: Taschendiebstähle

Ingelheim (ots) - Am 24.11.2018 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr kam es in der Neuen Mitte in Ingelheim zu zwei Taschendiebstählen. Eine 68jährige Ingelheimerin war im H&M einkaufen. Anschließend bemerkte sie, dass ihr mitgeführter Rucksack offen stand und ihre Geldbörse entwendet war. Eine 54jährige Budenheimerin war im C&A einkaufen und konnte anschließend feststellen, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und die Geldbörse entwendet wurde.

Der Ingelheimerin war zuvor eine weibliche Person aufgefallen, die als Täterin in Frage kommen könnte. Der Budenheimerin fielen zwei weibliche Personen auf, die sich verdächtig verhielten und eine männliche Person drängelte sich zweimal dicht an der Budenheimerin vorbei.

Auf Grund der zeitlichen Nähe könnte ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen. Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

